Usa-Cina: consigliere economico Kudlow, colloqui commerciali si terranno di persona la prossima settimana

- I principali rappresentanti di Stati Uniti e Cina si incontreranno la prossima settimana per continuare i colloqui commerciali tra le due maggiori economie del mondo: lo ha detto oggi, 3 luglio, il consigliere economico della Casa Bianca, Larry Kudlow. “I colloqui continueranno con fermezza la settimana prossima,” ha detto Kudlow ai giornalisti. I negoziati sono già ripresi telefonicamente, come affermato dal presidente Usa, Donald Trump. "I colloqui sono in corso telefonicamente", ha detto Trump ai giornalisti lo scorso 1 luglio, nello Studio Ovale. In seguito alla battuta d'arresto a maggio, Washington e Pechino hanno ripreso i negoziati per un'accordo commerciale dopo l'incontro tra Trump e il presidente cinese Xi Jinping al vertice del G-20 di Osaka, in Giappone, svoltosi lo scorso fine settimana. Il presidente Usa ha aggiunto che visto l’ampio surplus commerciale della Cina negli Stati Uniti, un eventuale accordo commerciale con Pechino “deve essere in qualche modo inclinato a nostro vantaggio”. Il rappresentante per il Commercio statunitense, Robert Lighthizer, e il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin, stanno conducendo i colloqui per l'amministrazione Trump. (Was)