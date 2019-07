Libia: Onu, almeno 53 le vittime dell'attacco a centro di detenzione di Tajoura

- Sarebbero almeno 53 le vittime del raid aereo che ha colpito ieri sera un centro di detenzione a Tajoura, a est di Tripoli, in Libia: lo ha detto oggi il capo degli affari politici dell'Onu, Rosemary DiCarlo, durante una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza per discutere della crisi libica. Secondo quanto riferito da diplomatici alla stampa Usa, DiCarlo ha anche affermato che circa 200 migranti e rifugiati del centro di detenzione gravemente colpito starebbero ancora aspettando, seduti in uno spazio all'aperto, di essere evacuati in posto più sicuro. DiCarlo ha detto al Consiglio che le autorità libiche hanno continuato a trasferire i migranti a Tajoura nonostante i ripetuti avvertimenti, da parte di organizzazioni umanitarie, sui rischi derivanti dal conflitto in corso. I diplomatici, che hanno mantenuto l'anonimato, hanno riferito anche che DiCarlo ha informato il Consiglio di un precedente attacco aereo contro il centro di Tajoura, risalente al 7 maggio, durante il quale furono feriti due civili. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite (Unsc) è stato convocato a meno di 24 ore dall’attacco aereo che ha colpito un centro di detenzione di Tajoura. Il Rappresentante speciale dell'Onu per la Libia, Ghassan Salamé, ha condannato fermamente l’incidente, che ha definito senza mezzi termini un crimine di guerra. (Was)