Usa: Ohio, giudice blocca legge che vieta aborto dalla sesta settimana di gravidanza

- Un giudice federale degli Stati Uniti ha temporaneamente bloccato l'entrata in vigore della legge dell'Ohio che vieta l'aborto fin dalle sesta settimana di gravidanza. La legge, che vieta gli aborti dopo il rilevamento del battito cardiaco del feto, è stata firmata all'inizio di quest'anno dal governatore repubblicano, Mike DeWine, ed è stata portata in tribunale dall'American Civil Liberties Union (Aclu), l'Unione per le libertà civili, e Planned Parenthood, che fornisce pratiche abortive negli Usa. Il giudice Michael Barrett ha scritto nella sua sentenza che la legge pone un "onere eccessivo" sul diritto di una donna di ottenere un aborto prima che il feto sia vitale, violando un precedente della Corte Suprema. La legge sarebbe stata una delle più severe nella nazione, perché non prevede eccezioni per i casi di stupro o incesto. Altri cinque Stati hanno approvato quest'anno il divieto di aborto dal rilevamento del battito cardiaco. Un giudice federale ha bloccato un divieto simile in Mississippi, mentre rimangono in sospeso le sfide in Kentucky e Georgia. (Was)