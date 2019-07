Brasile: polizia federale indaga sul militare arrestato per droga in Spagna (4)

- Il presidente Bolsonaro commentò il fatto a caldo con un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter "Stamattina sono stato informato dal ministro della Difesa dell'arresto a Siviglia di un militare dell'aeronautica militare che trasportava droga. Ho disposto che il ministro della Difesa collabori immediatamente con la polizia spagnola per un chiarimento immediato dei fatti, cooperando in tutte le fasi delle indagini, tanto quanto avviando un'indagine di polizia militare. Le forze armate contano su circa 300mila uomini e donne formate nei più alti principi di etica e moralità. Nel cado venisse provato il coinvolgimento del militare in questo crimine sarà giudicato e condannato come previsto dalla legge", ha scritto Bolsonaro. (Brb)