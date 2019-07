Brasile: Unhcr lancia campagna di sensibilizzazione per rifugiati nel paese (2)

- La comunicazione della campagna si basa sulle parole empatia e solidarietà. "La vita dei rifugiati non era diversa dalla nostra prima che lasciassero i loro paesi: tutti avevano e continuano ad avere famiglie, amici, sogni e un obiettivo per il futuro", ha affermato la direttrice della campagna, Carla Cancellara. La campagna #GenteDaGente mostra i rifugiati che stanno ricostruendo le loro vite in Brasile, presentando brevemente le loro storie. "L'idea è che, conoscendo le storie di alcuni degli oltre 11.000 rifugiati e richiedenti asilo che vivono in Brasile oggi, i brasiliani siano maggiormente sensibilizzati verso l'accoglienza, senza alcun tipo di pregiudizio", ha spiegato. (Brb)