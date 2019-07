Brasile: ministro Agricoltura ammette pollo contaminato da salmonella restituita da Regno Unito

- Il ministro dell'Agricoltura brasiliano, Tereza Cristina Dias, ha confermato che il Regno Unito ha restituito 16 container che trasportavano carne di pollo prodotta in Brasile nell'arco di 15 mesi, a causa della presenza di batterio della salmonella. In totale sono stati rispediti in Brasile circa 1.400 tonnellate di carne. A riportare il caso era stata un'inchiesta giornalistica pubblicata dal portale "Reporter Brasil in collaborazione con il quotidiano britannico "The Guardian", nella quale si affermava, inoltre, che il pollo ritenuto non idoneo per il mercato britannico era stato rivenduto nel mercato interno brasiliano tra aprile del 2017 e novembre del 2018. Secondo il ministro, il prodotto restituito può essere venduto in Brasile se soddisfa i criteri sanitari locali. Anche le due società citate nel reportage, la Brf e Jbs, proprietarie dei marchi Friboi e Seara, hanno confermato i casi. (segue) (Brb)