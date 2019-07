Argentina: blackout regionale, secondo governo impresa distribuzione elettrica è responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario per l'Energia del governo argentino, Gustavo Lopetegui, ha affermato che l'impresa di distribuzione elettrica Transener è la responsabile del gigantesco black-out regionale che la scorsa domenica 16 giugno aveva lasciato al buio tutto il territorio nazionale e diverse aree di Paraguay, Uruguay e Brasile. Lo ha affermato oggi nel corso di un'esposizione al Senato in risposta a diverse interrogazioni parlamentari. In base all'investigazione svolta dai tecnici dell'ente regolatore del sistema elettrico argentino (Cammesa) e della stessa impresa, risulta infatti che "l'evento scatenante è imputabile ad una negligenza di Transener". Secondo il funzionario del governo di Mauricio Macri la compagnia che gestisce la distribuzione non aveva effettuato la necessaria riconfigurazione dei parametri di tutto il sistema di distribuzione dopo aver introdotto un by-pass nella linea a causa dei lavori di riparazione di una torre di alta tensione. "Non c'è nessun dubbio che Transener ha considerato che non era necessario riprogrammare i parametri del sistema mentre invece era necessario, che avrebbero dovuto riconfigurare i parametri e che non l'hanno fatto", ha detto Lopetegui. (segue) (Abu)