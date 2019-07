Usa-Iran: Trump mette in guardia Teheran su uranio arricchito, “attenti con le minacce”

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avvertito l'Iran di "stare attenti con le minacce" dopo che oggi il presidente iraniano Hassan Rouhani ha detto che il paese aumenterà la percentuale di uranio arricchito oltre il limite fissato dall'accordo nucleare del 2015. "L'Iran ha appena emesso un nuovo avvertimento. Rouhani dice che arricchiranno l'uranio con 'qualsiasi quantità vorremo' se non ci sarà un nuovo accordo sul nucleare", ha scritto Trump sul suo profilo Twitter. “Stai attento con le minacce, Iran. Possono tornare a morderti come nessuno è stato morso prima”, ha avvertito l'inquilino della Casa Bianca. (segue) (Was)