Brasile: polizia federale indaga sul militare arrestato per droga in Spagna

- La polizia federale brasiliana ha avviato un'indagine sul sergente dell'Aeronautica miliare (Fab), Manoel Silva Rodrigues, assistente di volo su un aereo dello staff della presidenza della Repubblica in viaggio verso il Giappone per la riunione del G20, arrestato a Siviglia (Spagna) il 25 giugno con 39 chilogrammi i cocaina nascosti nel bagaglio. Secondo quanto rivela il portale "G1", obiettivo dell'indagine della polizia federale è quello di verificare le possibili connessioni del sergente dell'Aeronautica con altre persone appartenenti alla criminalità organizzata o meno. Si tratta della seconda indagine in Brasile per il militare, dopo quella aperta dalle forze armate. (segue) (Brb)