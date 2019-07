Brasile: polizia federale indaga sul militare arrestato per droga in Spagna (2)

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha informato appena ieri, 2 luglio, che una delegazione di ufficiali della Fab si recherà in Spagna nei prossimi giorni per interrogare il sergente dell'aeronautica nell'ambito dell'inchiesta interna avviata dal comandante delle forze armate per far luce sull'imbarazzante vicenda. Nell'ambito di questo filone, due giorni fa, su autorizzazione della giustizia militare, gli investigatori dell'aeronautica hanno perquisito la casa del sergente nel municipio di Taguatinga, a circa 30 chilometri dal centro della capitale Brasilia. I risultati non sono noti trattandosi di un'indagine secretata. (segue) (Brb)