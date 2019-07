Brasile: Unhcr lancia campagna di sensibilizzazione per rifugiati nel paese

- L'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr) ha lanciato una campagna di sensibilizzazione sul tema dell'accoglienza ai rifugiati in Brasile dal titolo "#GenteDaGente". Secondo l'Unhcr, scrive "Agenzia Brasil", ci sono ancora miti riguardo ai rifugiati, ritenuti "terroristi", "fuggiaschi" o che "rubano il nostro lavoro". La campagna punta a migliorare l'informazione e sfatare i falsi miti. "I rifugiati sono persone che hanno sogni e progetti per un futuro migliore, come chiunque altro. La campagna mostra proprio questo e viene lanciata per informare e generare empatia nel pubblico brasiliano", ha affermato il rappresentante dell'Unhcr in Brasile, José Egas. (segue) (Brb)