Brasile: flusso dollari in entrata inferiore a quello in uscita per 8,2 miliardi a giugno

- Il saldo tra il flusso di dollari statunitensi in entrata e in uscita dal Brasile è stato negativo per un valore di 8,2 miliardi a giugno 2019. Lo riporta la Banca centrale (Bc) brasiliana, sottolineando che si tratta del peggiore dato relativo al mese di giugno della serie storica iniziata nel 1982. Dopo che nel mese di maggio si era registrato il primo dato mensile positivo in controtendenza rispetto ai mesi precedenti con un saldo di 346 milioni, a giugno il dato ha segnato di nuovo il segno rosso. Ad aprile il saldo era stato negativo per 1,6 miliardi di dollari e a marzo di 4,2 miliardi. In particolare a maggio il flusso finanziario (investimenti in titoli, rimesse di profitti e dividendi all'estero e investimenti esteri diretti) ha registrato un saldo negativo di circa 8,4 miliardi, peggior risultato per mese dal 2017. Il flusso commerciale (operazioni di cambio relative a esportazioni e importazioni) ha registrato un saldo positivo di appena 148 milioni, solo nel mese di maggio il flusso era stato di 1,5 miliardi. Si tratta del dato peggiore per mese di giugno dal 2014. A causa del pesante dato di giugno, il saldo complessivo dei primi sei mesi dell'anno è stato negativo per 5,1 miliardi, con un deflusso netto di 15 miliardi nel conto finanziario e un avanzo di 10,2 miliardi nel conto commerciale. (Brb)