Usa: presidenziali 2020, Biden raccoglie 21,5 milioni di dollari

- La campagna dell'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha annunciato oggi, 3 luglio, di aver raccolto 21,5 milioni di dollari dall'annuncio della sua corsa per la Casa Bianca, fatto ad aprile. Secondo quanto riferito dallo staff della campagna, in 66 giorni sono state ricevute 436.000 donazioni da 256.000 donatori. Il 97 per cento delle donazioni provengono da sostenitori di base e sono sotto i 200 dollari. La donazione media è stata di 49 dollari. Mentre la campagna di Biden sostiene di aver raccolto più soldi al giorno durante il primo trimestre rispetto a qualsiasi altro candidato, il sindaco di South Bend, Pete Buttigieg, ha superato complessivamente Biden, raccogliendo quasi 25 milioni di dollari nel secondo trimestre. Buttigieg, che fino a qualche mese fa era relativamente sconosciuto a livello nazionale, durante il primo trimestre di raccolta fondi aveva incassato solo 7 milioni di dollari. Sempre sul fronte della donazioni, al terzo posto tra i democratici c'è Bernie Sanders con 18 milioni di dollari nel secondo trimestre. (segue) (Was)