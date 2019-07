Usa: presidenziali 2020, Biden raccoglie 21,5 milioni di dollari (2)

- Nel versante opposto, ovvero quello repubblicano, la campagna del presidente Donald Trump, e il Comitato nazionale repubblicano (Rnc) hanno raccolto in totale 105 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2019 in vista delle prossime elezioni presidenziali. Nel dettaglio la campagna di Trump e i suoi comitati hanno raccolto 54 milioni di dollari mentre l'Rnc ha raccolto 51 milioni di dollari, si legge in un comunicato stampa. La cifra è decisamente superiore a quella che l'ex presidente Barack Obama aveva raccolto nello stesso periodo durante la sua campagna di rielezione nel 2012. Nel 2011 infatti l'ex presidente aveva incassato 47 milioni di dollari e e il Comitato nazionale democratico 38 milioni di dollari. La somma raccolta per la rielezione di Trump dimostra che il presidente degli Stati Uniti avrà molte più risorse di quante ne abbia avute in occasione delle elezioni del 2016. (Was)