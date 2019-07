Libia: Stati Uniti condannano bombardamento centro migranti a Tajour

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti condannano fermamente il bombardamento avvenuto questa notte sul centro per i migranti a Tajoura, a est di Tripoli, che ha provocato quasi 50 vittime e un centinaio di feriti. Lo si apprende da un comunicato del dipartimento di Stato Usa. "Gli Stati Uniti condannano fermamente l'attacco aberrante a un centro di detenzione per migranti a Tajoura, in Libia che secondo quanto riferito ha ucciso 44 persone e ferito più di 100 civili innocenti", ha dichiarato il portavoce del dipartimento, Morgan Ortagus. "Estendiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e auguriamo una pronta guarigione a coloro che sono stati feriti. Questa tragica e inutile perdita di vite umane, che ha colpito una delle popolazioni più vulnerabili, sottolinea l'urgente necessità che tutte le fazioni libiche tendano a ridimensionare i combattimenti a Tripoli e tornare al processo politico, che è l'unica via percorribile per una pace e una stabilità durature in Libia", conclude la nota. (Was)