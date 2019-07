Paraguay-Brasile: Assunzione propone inclusione settore ricambi auto dentro accordi commerciali Mercosur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le industrie brasiliane sono i principali acquirenti dei ricambi prodotti in Paraguay e rappresentano quasi il 50 per cento delle esportazioni complessive al paese vicino. In termini numerici le vendite di questo settore ascendono a 300 milioni di dollari su 615 totali dell'export verso il Brasile. Le autorità di Assunzione hanno quindi ricordato che nel 1991, quando venne firmato il trattato di Assunzione per la creazione del Mercosur, il settore automobilistico era rimasto fuori dall'accordo e soggetto a futuri negoziati, così come anche quello dello zucchero. Allo stesso tempo l'attuale amministrazione del presidente Mario Abdo Benitez, non ha considerato proseguire i negoziati intrapresi dal governo precedente di Horacio Cartés, ritenendoli "lesivi degli interessi obiettivi della Repubblica del Paraguay". (Abu)