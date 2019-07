Canada-Cina: stampa, Trump ha sollevato questione detenuti canadesi con Xi in "modo chiaro e sostanziale"

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sollevato la questione dei due canadesi detenuti in Cina durante l'incontro con il presidente cinese Xi Jinping, avuto lo scorso fine settimana ad Osaka, in occasione del G20. Secondo quanto riferisce “Global News”, funzionari canadesi hanno ricevuto la conferma da una fonte governativa. La conferma arriva dopo che al primo ministro Justin Trudeau era stato chiesto se avesse ricevuto rassicurazioni sull'incontro tra Trump e il presidente cinese Xi circa l'intenzione dell'inquilino della Casa Bianca di sollevare il caso dei cittadini canadesi detenuti in Cina. Trudeau aveva risposto dicendosi "fiducioso" ma senza fornire ulteriori dettagli. (segue) (Res)