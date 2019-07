Canada-Cina: stampa, Trump ha sollevato questione detenuti canadesi con Xi in "modo chiaro e sostanziale" (2)

- "Abbiamo la conferma che il presidente Trump ha sollevato la questione in modo chiaro e sostanziale con il presidente Xi", ha detto la fonte, indicando che Trudeau era al corrente delle informazioni. Durante l'incontro a Washington tra Trump e Trudeau, avvenuto il 20 giugno, il presidente statunitense aveva detto che avrebbe fatto "qualsiasi cosa" per aiutare Ottawa in merito ai due canadesi detenuti in Cina dopo l'arresto in Canada del direttore finanziario di Huawei, Meng Wanzhou, al punto da sostenere la posizione canadese con il presidente cinese Xi Jinping, durante l'incontro al G20 in Giappone. (Res)