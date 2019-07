Argentina: blackout regionale, secondo governo impresa distribuzione elettrica è responsabile (4)

- Le operazioni di ripristino dell'energia elettrica nel territorio argentino erano durate tutta la giornata di domenica. Anche nel vicino Uruguay la piena normalizzazione del servizio di trasmissione elettrica era stata annunciata dall'Ute, l'ente statale amministratore della rete di trasmissione, solo in serata. "E' stata una catastrofe, un evento che non ha precedenti in quanto a estensione", aveva dichiarato il ministro dell'Energia dell'Uruguay, Guillermo Moncecchi. "Alle 7:07 si è prodotto il collasso del Sistema argentino di interconnessione (Sadi) che ha causato una massiccia interruzione dell'energia elettrica e che ha colpito anche l'Uruguay", aveva fatto sapere il governo argentino. "Un enorme problema nel sistema di interconnessione elettrica ha lasciato senza energia tutta l'Argentina e l'Uruguay", aveva reso noto in un primo momento anche la compagnia Edesur Argentina, che distribuisce corrente nella capitale Buenos Aires e nelle zone limitrofe. (Abu)