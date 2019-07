Usa: immigrazione, Trump respinge critiche su gestione migranti

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha difeso la polizia di frontiera sostenendo che svolgono un "ottimo lavoro", e ha accusato i Democratici per il sovraffollamento nelle strutture al confine e delle precarie condizioni in cui spesso versano gli immigrati clandestini fermati alla frontiera. I commenti dell'inquilino della Casa Bianca arrivano mentre alcuni agenti sono finiti sotto indagine per la scoperta di un gruppo segreto su Facebook nel quale venivano condivisi messaggi offensivi, razzisti o denigratori su immigrati clandestini e alcuni esponenti democratici al Congresso. I massimi funzionari dell'agenzia che sovrintende alla sicurezza delle frontiere Usa hanno condannato il gruppo privato sul popolare social network, dove agenti dell guardia di frontiera hanno pubblicato commenti razzisti e sessisti sui migranti. (segue) (Was)