Usa: immigrazione, Trump respinge critiche su gestione migranti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trump ha affermato che molti immigrati detenuti nelle strutture sovraffollate stanno "vivendo molto meglio ora rispetto a dove sono venuti, e in condizioni di gran lunga più sicure". “Le nostre persone della Border Patrol non sono lavoratori ospedalieri, medici o infermieri. Il problema sono le cattive leggi sull'immigrazione dei Democratici, che potrebbero essere facilmente risolte. Ottimo lavoro Border Patrol, più del dovuto”, ha detto Trump. Un resoconto degli investigatori dell'Ispettorato generale degli Stati Uniti, che hanno visitato sette strutture per la detenzione dei migranti in tutta la valle del Rio Grande, nel sud del Texas, ha riscontrato "un pericoloso sovraffollamento" nei centri di accoglienza e sollecitato le autorità ad agire. La pubblicazione di nuove foto evidenzia un eccessivo sovraffollamento nelle strutture temporanee dove i migranti dovrebbero essere trattenuti per pochi giorni, invece che per settimane. (segue) (Was)