Usa: immigrazione, Trump respinge critiche su gestione migranti (3)

- Le celle non sono abbastanza grandi per accogliere tutti i migranti e le condizioni destano preoccupazioni per i rischi alla salute. Gli ispettori hanno riscontrato che il 30 per cento dei minori ospitati nelle strutture erano trattenuti da oltre 72 ore. Alcuni non avevano accesso a docce o pasti caldi e avevano scarso accesso a vestiti puliti. Un dirigente di una struttura ha definito la situazione una "bomba a orologeria", secondo il rapporto. “In particolare, quando i detenuti ci hanno osservato, hanno sbattuto contro i finestrini della cella, urlando, dei fogli con il loro periodo di detenzione", si legge nel rapporto. (Was)