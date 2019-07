Difesa: Argentina vende a Guatemala due aerei a reazione Pampa III

- Il governo argentino ha venduto all'aviazione del Guatemala due aerei modello Pampa III a reazione in configurazione da addestramento e avvistamento. Il prezzo d'acquisto è di 28 milioni di dollari, che include anche i servizi di addestramento e manutenzione. L'accordo, riferisce una nota ufficiale, è stato siglato direttamente dai ministri della Difesa dei due paesi, Oscar Aguad per l'Argentina e Ralda Moreno per il paese centroamericano. Presenti alla firma anche i presidenti Mauricio Macri e Jimmy Morales, che si trova a Buenos Aires in visita ufficiale. Tenendo conto che il Guatemala è il principale socio commerciale dell'Argentina in Centroamerica, i due capi di Stato, sottolinea la nota hanno mantenuto colloqui anche su questioni relative all'interscambio. Il Pampa III è un aereo da addestramento avanzato utilizzato dai cadetti della Forza aerea argentina nelle prime ore di volo ed è utilizzato anche con funzioni di controllo e custodia delle frontiere. (Abu)