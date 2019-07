Italia-Azerbaigian: gruppo Maire Tecnimont, nel paese ambiente collaborativo e interessante

- Il gruppo Maire Tecnimont è in Azerbaigian da quasi quattro anni grazie all’aiuto e al sostegno di un ambiente competitivo molto collaborativo, e caratterizzato da un forte interesse reciproco nei confronti di uno sviluppo del business che possa portare valore aggiunto all’industria, all’Italia e alle popolazioni dei nostri due paesi. Lo ha dichiarato Niccolò Heilpern, rappresentante del gruppo in Azerbaigian, nel quadro dell’evento “Azerbaigian partner strategico: Energia e diversificazione” organizzato oggi a Roma dalla Camera di commercio e dall’ambasciata azerbaigiana in Italia per discutere nuove opportunità ed incentivi nel quadro della cooperazione bilaterale tra Roma e Baku. “I nostri valori principali sono le persone e la loro conoscenza è il nostro primo asset”, ha detto, sottolineando la forte presenza del gruppo nei settori della raffinazione, dei fertilizzanti, dell’energia e dell’economia verde nel paese caucasico. “Il nostro obiettivo è quello di svolgere la funzione di un punto di accumulazione per il cliente e le società finanziatrici che vogliono investire in un altro paese”, ha aggiunto Heilpern. Il dirigente del gruppo ha poi sottolineato quanto la cooperazione con la compagnia petrolifera statale azerbaigiana Socar sia fondamentale per l’attività di Maire Tecnimont nel paese caucasico. Nello specifico, tra i progetti più importanti che sono stati avviati negli ultimi anni figura lo sviluppo di tre impianti: due nella città di Sumgayit, in fase di testing, rispettivamente per polietilene e polipropilene, e un terzo progetto per la modernizzazione della raffineria Heydar Aliyev di Baku. (Ems)