Conti pubblici: Conte, faremo Flat tax e piano contro evasori

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervistato al Tg1, in merito alla manovra economica, ha garantito che "ci stiamo già lavorando. Vogliamo fare la Flat tax - ha aggiunto -. Siamo molto desiderosi di realizzare un'ampia riforma fiscale" in grado di alleggerire "la pressione fiscale a vantaggio delle famiglie e delle imprese italiane. Vogliamo che paghino tutti e paghino meno e quindi realizzare anche un piano che costringa tutti gli evasori a rientrare in chiaro". (Rin)