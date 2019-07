Fisco: Landini (Cgil), ribadito No a Fat tax, presenteremo nostre proposte

- "Sulla Flat tax abbiamo detto anche oggi al governo che non siamo d'accordo e abbiamo annunciato che presenteremo delle nostre proposte per una riforma fiscale. Che per noi significa che davvero lavoratori dipendenti e pensionati abbiano una riduzione del carico fiscale". Lo ha detto il segretario generale della Cgil Maurizio Landini parlando con i giornalisti davanti a palazzo Chigi, al termine del vertice tra governo e sindacati confederali. Landini ha poi continuato a elencare le proposte per la sua idea di riforma fiscale: "Inoltre la lotta all'evasione non può più essere un annuncio, ma pratica concreta". E ancora: "La Banca d'Italia ha certificato che la ricchezza patrimoniale in Italia è quattro volte e mezzo il debito pubblico. E quella ricchezza è per il 50 per cento posseduta dal 10 per cento degli italiani. Per questo abbiamo ribadito che riformare il fisco non significa solo abbassare le tasse a chi già le paga, ma anche reperire le risorse per fare investimenti pubblici che creano lavoro e invertono la tendenza a partire dal mezzogiorno".(Rin)