Italia-Russia: premier Conte, rapporti bilaterali "molto buoni"

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha definito "molto buoni" i rapporti tra Italia e Russia, "anche perché ho un buon rapporto personale con il presidente Putin". "Abbiamo avuto occasione di vederci in varie circostanze, di avere un lungo colloquio a Pechino nel corso del secondo forum sulla Belt & Road, ci siamo rivisti adesso al G20, a Osaka, in Giappone e in tutte queste occasioni il nostro rapporto rimane molto amichevole e cordiale”, ha detto Conte in un’intervista all’agenzia di stampa russa Tass, che verrà trasmessa integralmente domani dalla tv Rossia-24. (segue) (Res)