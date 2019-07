Italia-Russia: premier Conte, rapporti bilaterali "molto buoni" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tradizionalmente i rapporti tra i nostri due Paesi sono stati sempre buoni, c’è stata sempre molta attenzione non solo per quanto riguarda le relazioni economiche, ma anche per gli interessi culturali. C’è una reciproca attenzione per le rispettive culture e questo è importante perché è un elemento che contribuisce a rendere ancora più solide le relazioni economiche e commerciali”, ha affermato il premier. “Ci sono tanti settori in cui collaboriamo molto efficacemente e in cui addirittura realizziamo forme di partenariato reciprocamente utili. Possiamo lavorare ancora di più nel campo delle macchine industriali, dei trasporti, del turismo, nel settore agro-alimentare, dove noi abbiamo delle filiere molto competitive, con prodotti eccellenti e di qualità. E poi possiamo intensificare anche gli scambi culturali, gli scambi con le università, con i centri di ricerca”. (segue) (Res)