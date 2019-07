Italia-Russia: premier Conte, rapporti bilaterali "molto buoni" (3)

- “L’Europa – continua Conte - sta attraversando una fase molto delicata: è come un edificio che non è stato progettato una volta per tutte, ma viene costruito di volta in volta, ingrandendosi sempre più e sviluppandosi nel corso del tempo e questo sviluppo espone anche a delle criticità. L’Italia è uno di quei Paesi che vuole offrire un contributo critico, consapevole dei punti di forza dell’Ue, ma anche di alcuni suoi punti di debolezza. Ed è per questo vogliamo dare un contributo costruttivo ma critico”. Occorre, ha proseguito Conte, “essere lungimiranti, dobbiamo essere consapevoli di poter guardare agli interessi dei cittadini per il proprio benessere, cercando di ricomprenderli in un quadro, in un disegno strategico comune. E dobbiamo evitare – nel caso anche cambiando le regole europee – che la casa europea possa soffocare quelle che sono le legittime istanze nazionali”. (Res)