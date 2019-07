Salario minimo: Landini (Cgil), pronti a discutere ma contratti non vanno toccati

- "Com'è noto, noi siamo per i salari massimi, non per quelli minimi. Al governo abbiamo in qualche e modo chiesto di muoversi verso l'Inps per far partire tutto il lavoro che certifica la rappresentanza dei sindacati e delle parti datoriali. Perché per noi il problema è far applicare i contratti nazionali e cancellare i contratti pirata. A quel punto lì, non c'è solo il salario orario, ma anche tutti quei diritti che i contratti prevedono che secondo noi devono essere estesi ad ogni forma di lavoro. E quindi il diritto alla maternità, all'infortunio, il tfr e la tredicesima. Trattamenti complessivi da garantire a tutti e cancellare i contratti pirata che oggi determinano l'abbassamento dei salari". Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, parlando con i giornalisti davanti a palazzo Chigi al termine del vertice tra governo e sindacati confederali, a chi gli chiedeva se durante la riunione si fosse toccato il tema del salario minimo. Landini ha poi aggiunto: "Abbiamo ribadito che questa è la nostra impostazione. Siamo pronti a discutere ma se fanno una legge deve essere a sostegno dei contratti interconfederali e dei contratti nazionali, non una cosa che li mette in discussione". (Rin)