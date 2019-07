Lavoro: Di Maio, con Conte ascolteremo anche sindacati autonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Lavoro manifesta, in una nota, "vivo apprezzamento per l’attenzione dedicata dal premier, Giuseppe Conte, ai sindacati e per aver accolto la richiesta del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio di incontrare anche i sindacati autonomi". "Ho chiesto di ampliare il tavolo anche alle altre sigle sindacali - spiega Di Maio - nel solco della linea di ascolto e confronto con tutte le rappresentanze che abbiamo sempre portato avanti e che anche in questa circostanza vogliamo perseguire. Un metodo di lavoro che ci consente di avere un visione complessiva e plurale del nostro Paese". (Com)