Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNEL'Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Carlo Cafarotti interviene all'evento "Smart Working Pass", organizzato da Confcommercio Roma.Roma – Efm Spa, via Laurentina 455 (ore 10:00)L'Assessore allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro Carlo Cafarotti partecipa alla tavola rotonda "Digitalizzazione e Intelligenza Artificiale", organizzata da I-Com Istituto per la Competitività.Roma – Piazza dei Santi Apostoli, 66 (ore 17:30)REGIONESeduta del consiglio regionale del LazioRoma – Sede consiglio Regione Lazio, via della Pisana (ore 11:00)L'Assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato partecipa all'Assemblea pubblica di Farmindustria '2025 la Salute che verrà'.Roma - Auditorium della Conciliazione, via della Conciliazione, 4 (ore 10:00)L'Assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato partecipa al convegno 'Il Futuro della Sanità sarà una battaglia' organizzato dal Dep - Dipartimento di Epidemiologia del Lazio. L'evento si svolge presso laRoma - Sede del Dep, via Cristoforo Colombo 112 (ore 15:30)L'assessore allo Sviluppo Economico, Gian Paolo Manzella e l'assessore a Turismo e Pari Opportunità Lorenza Bonaccorsi premiano le aziende vincitrici dei bandi della Regione Lazio destinati ad interventi innovativi nei settori della Cultura e del Turismo e presentano la "Comunità degli Innovatori" che riunirà i più di 300 vincitori dei bandi dedicati all'innovazione promossi dalla Regione grazie anche alle risorse europee relative al periodo 2014-2020. Parteciperanno fra gli altri Walter Ricciardi, Francesca Santoro, Andrea Granelli e Flavia Trupia.Roma - Videocittà, ex Caserma Guido Reni in via Guido Reni, 7 (ore 18:00) (segue) (Rer)