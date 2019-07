Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (2)

- VARIEPresentazione del Rapporto di avviso pubblico “Lo scioglimento dei comuni per mafia. Analisi e proposte” (edito da altreconomia), a cura di Simona Melorio, ricercatrice dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. All’iniziativa prenderanno parte: Roberto Montà, sindaco di Grugliasco (To) nonché Presidente di Avviso Pubblico; Isaia Sales, docente presso l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; Simona Melorio, ricercatrice dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli; Nicola Morra, Presidente della Commissione parlamentare antimafia. E’ prevista la presenza anche di Federico Cafiero De Raho, Procuratore nazionale antimafia. A moderare l'incontro il giornalista di Tv2000, Paolo Borrometi. Saranno inoltre presenti gli autori del Rapporto: Luca Fiordelmondo (Osservatorio Parlamentare di Avviso Pubblico), MARCO MAGRI (Università di Ferrara), Vittorio Mete (Università di Firenze) e Alberto Vannucci (Università di Pisa).Roma – Palazzo San Macuto (ore 11.00)Sit In dell’associazione Luca Coscioni sotto la sede del Partito Democratico e davanti al Ministero del Lavoro sul tema dell’eutanasia.Roma – Sede Pd Palazzo del Nazzareno, in Via di Sant'Andrea delle Fratte, 16 (ore 11:00) e Sede ministero del Lavoro via Vittorio Veneto, 56 (ore 12:30)Incontro pubblico per presentare una proposta di delibera sulla manutenzione urbana da finanziare con il contributo di soggiorno con la consigliera capitolina di Dema, Cristina Grancio.Roma – Parco della Cacciarella, in via di Casal Bruciato 11 (ore 18:00)Presentazione di Digital Payments Guida Consumatori 2019 dedicata al mondo delle carte di pagamento, all'innovazione del settore, ai diritti e doveri dei consumatori. Intervengono Francesco Luongo, presidente Mdc e C4Dip, Federico Tolo, presidente Associazione Phatos, On. Patrizia Prestipino, componente della VII Commissione Parlamentare "Cultura, Scienza e Istruzione".Roma - Sala convegni dell'associazione Pathos, via del Pianeta Venere 73 (ore 18.30) (segue) (Rer)