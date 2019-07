Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIEVilla Ada incontra Ndileka Mandela, nipote del celebra attivista con Arci e Un ponte per... un incontro dedicato ai nuovi modelli di conflitto in Afghanistan, Yemen, Iraq, Siria e Libia con giornalisti ed espertiRoma – Villa Ada, via di Ponte Salario, 28 (ore 19.00)Cerimonia conclusiva del premio Cesare Zavattini 2018/2019. Saranno premiati i tre cortometraggi vincitori. Saranno presenti il Presidente della Fondazione Aamod Vincenzo Vita, il direttore del Premio Antonio Medici, e la Giuria composta dalla regista Susanna Nicchiarelli (Presidente), dal regista e produttore Ugo Adilardi, dalla regista Elisabetta Lodoli, dal regista Roland Sejko, e dal docente universitario Giovanni Spagnoletti.Roma - Casa Del Cinema, Sala Deluxe - Largo Marcello Mastroianni 1 (ore 19.00)Ultimo appuntamento degli eventi all'interno di Letterature Festival Internazionale di Roma con “Mamme narranti” di Andrea Satta: letture spettacolo. Ospiti della sera: Paolo Hendel, attore e comico; Mohamed Keita, fotografo; Giulio Cederna, scrittore; e Pasquale Innarella, sassofono; Luca De Carlo tromba; Coro Multietnico Romolo Balzani di Sara Modigliani.Roma – Teatro India (ore 20.30)Presentazione della II edizione della Traversata del Golfo Formia-Gaeta "Memorial Prof. Salvatore Bisbiglia". Interverranno il sindaco di Formia Paola Villa, l'assessore allo Sport Alessandra Lardo, l'assessore alla pubblica Istruzione del Comune di Gaeta Lucia Maltempo, il presidente della Commissione Sport di FormiaSimone Troisi e la presidente dell'associazione VogAmareGaeta Maria Strozza. Ospite speciale il triatleta formiano Erasmo Marciano.Formia – Sala sicurezza del Comune (ore 9:30) (Rer)