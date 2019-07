Ue: Salvini, Giorgetti commissario? Tutti sempre in campo, è il bello della Lega

- "Tutti siamo sempre in campo. Siamo una squadra, il bello della Lega è che siamo una squadra". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, in merito all'eventuale ruolo di Commissario europeo per l'attuale sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, prima di entrare al vertice sulle autonomie a palazzo Chigi. (Rin)