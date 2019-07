Roma: sindacati, prevista demolizione palazzo Rts è emergenza per salute e sicurezza lavoratori

- Sulla prevista demolizione del palazzo della Ex Rts in via Parboni "già da giugno avevamo segnalato i possibili rischi. Il palazzo è adiacente a quello di via Ippolito Nievo, dove sono presenti molti uffici pubblici, fra cui l'Anvur, agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca, l’Invalsi e l'Ufficio centrale del Bilancio del Miur”, segnalano in una nota la Fp Cgil e la FlC Cgil di Roma e Lazio. “Da subito questi lavori - proseguono - hanno spaventato residenti, lavoratori, genitori e bambini della vicina scuola: una demolizione a cielo aperto, senza protezione dalle polveri pesanti e sottili, senza certezza che non contenessero ancora amianto dopo una bonifica, e con vibrazioni potentissime simili a scosse di terremoto che venivano avvertite negli uffici del palazzo di via Nievo. L'amministrazione ha rassicurato i lavoratori e le Organizzazioni sindacali che le carte erano in regola, i permessi fatti, che i sopralluoghi dei preposti alla sicurezza, Rspp e dei Vigili del fuoco in tre diverse date non avevano riscontrato riscontrato anomalie”.“Dall’amministrazione – proseguono le categorie sindacali – abbiamo ricevuto rassicurazioni sulla correttezza di tutte le procedure preliminari e in corso di esecuzione dei lavori, comunicando che dai sopralluoghi dei preposti alla sicurezza, RSPP e vigili del Fuoco, non erano emerse anomalie. Sono state interdette alcune stanze, ma i lavoratori hanno continuato ad essere rassicurati che potevano stare nello stabile, pur denunciando disagi respiratori e forti tremori, vedendo calcinacci cadere di continuo”. (segue) (Com)