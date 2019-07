Roma: sindacati, prevista demolizione palazzo Rts è emergenza per salute e sicurezza lavoratori (2)

- “Oggi il grave incidente: i demolitori hanno letteralmente strappato un muro nella stanza del Direttore dell'Invalsi, ad un piano elevato, e i lavoratori sono stati fatti evacuare di corsa dall'edificio. Di certo non potranno rientrare a lavorare nel palazzo. Come Fp Cgil abbiamo ottenuto fin da giugno modalità di lavoro a distanza per l'Anvur, a cui non tutti i lavoratori, rassicurati, hanno ritenuto di aderire. La più grave sottovalutazione infatti è legata ai controlli: si è certificata la regolarità e la rispondenza alle norme, di fatto contraddetta dall’evidenza dei fatti. Si è cercato di rassicurare i lavoratori mentre i rischi erano già evidenti. La salute e sicurezza dei lavoratori deve essere al primo posto, per chi è nel cantiere e per chi lavora negli uffici limitrofi. Non è accettabile che i datori di lavoro, pubblici e privati, non prestino la dovuta attenzione alla messa in sicurezza e alla tutela della salute e della vita dei lavoratori e delle lavoratrici, in particolare in situazioni complesse come questa. Le Rsu Cgil, la Fp Cgil, la Flc e le Rsu Fl condividono le ragioni della protesta e in assenza di una inversione di tendenza da parte delle autorità competenti annunciano iniziative di mobilitazione a tutela della salute pubblica dei lavoratori e dei cittadini”, concludono i sindacati". (Com)