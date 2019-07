Ue: Gelmini (FI), su nomine governo italiano totalmente ininfluente

- Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, ai microfoni del Tg1 ha sottolineato che "sulla partita delle nomine europee il governo italiano si è dimostrato totalmente ininfluente. Aveva detto che si sarebbe battuto contro l'asse franco-tedesco, invece, la presidenza delle Bce è andata alla Francia e quella della Commissione alla Germania. L'Italia è sempre più isolata, questo governo non ha l'autorevolezza per contare in Europa". (Rin)