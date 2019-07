Usa: Trump promette di andare avanti sulla domanda di cittadinanza nel censimento 2020

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che la sua amministrazione sta continuando l'iter per includere la domanda sulla cittadinanza nel censimento 2020, nonostante il segretario al Commercio, Wilbur Ross, avesse dichiarato l'intenzione di andare avanti senza l'inserimento del controverso quesito. "I resoconti sul dipartimento del Commercio che avrebbe rinunciato a porre la questione della cittadinanza sul censimento non sono corretti o, per dichiararlo in modo diverso, sono falsi!", ha scritto oggi, 3 luglio, Trump su Twitter. "Stiamo assolutamente andando avanti, come dobbiamo, a causa dell'importanza della risposta a questa domanda", ha precisato Trump. (segue) (Was)