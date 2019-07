Usa: Trump promette di andare avanti sulla domanda di cittadinanza nel censimento 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri, 2 luglio, il dipartimento di Giustizia Usa aveva dichiarato che la stampa del censimento era stata avviato senza la domanda sulla cittadinanza. "Il Census Bureau ha iniziato il processo di stampa dei questionari decennali senza la domanda", ha detto Ross in una dichiarazione. "Il mio obiettivo e quello dell'Ufficio di presidenza e dell'intero dipartimento è di condurre un censimento completo e accurato”, aveva aggiunto. La scorsa settimana la Corte Suprema ha effettivamente bloccato l’introduzione della domanda, rinviando la questione alle corti inferiori per un ulteriore esame. Dopo la decisione del massimo organo della giustizia statunitense, non era però chiaro se gli avvocati del governo avrebbero tentato di presentare un’altra motivazione per inserire la domanda, vista che la prima non era stata considerata sufficiente dai giudici. (segue) (Was)