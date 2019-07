Usa: Trump promette di andare avanti sulla domanda di cittadinanza nel censimento 2020 (3)

- Ma ogni tentativo di riproporre la questione avrebbe dovuto affrontare la scadenza ravvicinata del 1° luglio, data ultima per iniziare la stampa dei moduli del censimento senza incorrere in costi aggiuntivi. Lo stesso Trump aveva ventilato la possibilità di ritardare il censimento in attesa di un nuovo pronunciamento dei tribunali inferiori. "Ho chiesto agli avvocati se possono ritardare il censimento, non importa quanto tempo, fino a quando ... La Corte Suprema degli Stati Uniti riceverà ulteriori informazioni e potrà prendere una decisione definitiva e decisiva su questa questione molto critica", aveva scritto Trump su Twitter. I critici della proposta sostengono che l'introduzione della domanda possa causare un calcolo inaccurato della popolazione, con impatto sui dati utilizzati per la ripartizione dei Congresso e l'assegnazione di fondi federali agli Stati. (Was)