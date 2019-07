Usa: Trump difende spese per celebrazioni 4 luglio

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che il costo per le celebrazioni del giorno dell'Indipendenza sarà “molto inferiore rispetto a quello che vale”. Oggi, 3 luglio, l'inquilino della Casa Bianca ha difeso le spese di cui l'amministrazione si sta facendo carico per l'evento "Salute to America" del 4 luglio sul National Mall di Washington, DC, in risposta alle crescenti critiche dei Democratici, secondo cui lo spettacolo sarebbe stato politicizzato a spese dei contribuenti. "Possediamo gli aerei, abbiamo i piloti, l'aeroporto è proprio accanto (Andrews), tutto ciò di cui abbiamo bisogno è il carburante", ha scritto Trump sul suo profilo Twitter. "Possediamo i carri armati e tutto il resto, i fuochi d'artificio sono stati donati da due dei più grandi (produttori)”, ha detto. (segue) (Was)