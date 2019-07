Usa: Trump difende spese per celebrazioni 4 luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il quotidiano “Washington Post”, il National Park Service - l'agenzia federale statunitense incaricata della gestione dei parchi e monumenti nazionali - utilizzerà 2,5 milioni di dollari per coprire i costi dell'evento di Trump del 4 luglio. I dipartimenti degli Interni e della Difesa non hanno fornito informazioni sui costi specifici per l'evento, che comprenderà esibizioni militari, lo spiegamento di carri armati sul Mall, voli acrobatici di aerei – incluso uno dei Boeing della flotta dell'Air Force One -, insieme ad uno dei più lunghi e spettacolari giochi pirotecnici nella storia della celebrazione del giorno dell'Indipendenza. (Was)