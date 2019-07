Serbia-Kosovo: fonti stampa, Tribunale di Pristina dispone arresto per vicepresidente Lista serba Radojicic (3)

- Il direttore dell'ufficio serbo per il Kosovo, Marko Djuric, ha invitato il presidente kosovaro Thaci ad informare la popolazione sul nome e il cognome dell'assassino di Oliver Ivanovic, in modo da fornire "solide prove" di quanto dichiarato. Parlando all'emittente "Rtv ", Djuric ha accusato il presidente kosovaro di diffondere "fake news" per tentare di far difendere la Serbia da "accuse senza senso". Secondo l'esponente del governo di Belgrado, in realtà sono le autorità di Pristina che si rifiutano di collaborare nelle indagini sull'omicidio di Ivanovic. (Seb)