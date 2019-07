I fatti del giorno - Balcani

- Serbia-Kosovo: fonti stampa, Tribunale di Pristina dispone arresto per vicepresidente Lista serba Radojicic - La Corte per i reati penali di Pristina ha emesso un mandato d'arresto internazionale nei confronti di Milan Radojicic, vicepresidente della Lista serba, forza rappresentativa dei serbi del Kosovo: lo riferisce oggi l'emittente "Ktv", precisando che Radojicic sarebbe sospettato di coinvolgimento nell'omicidio di Oliver Ivanovic, leader di un'altra forza rappresentativa dei serbi del Kosovo, ovvero l'iniziativa civica Libertà, democrazia e giustizia. Secondo l'emittente, il procuratore di Pristina che indaga sull'omicidio di Ivanovic ha spiegato che le autorità kosovare ritengono che Radojicic si nasconda attualmente in Serbia. Oliver Ivanovic, leader serbo kosovaro dell'iniziativa civica Libertà, democrazia e giustizia, è stato ucciso il 16 gennaio 2018 con 6 colpi di arma da fuoco davanti alla sede della propria forza politica a Mitrovica, nel nord del Kosovo. (segue) (Res)