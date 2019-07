Speciale difesa: Kosovo, presidente Thaci, fallimento Ue nel fare riconoscere a Serbia crimini di guerra

- L’Unione europea non è riuscita a fare in modo che i serbi responsabili di crimini commessi in Kosovo pagassero le conseguenze delle loro azioni. Lo ha detto il presidente del Kosovo Hashim Thaci durante il suo intervento alla conferenza “Tutti insieme in una voce”, organizzata dalla comunità islamica del Kosovo in sostegno dei sopravvissuti delle violenze sessuali compiute durante gli anni del conflitto. Secondo Thaci, l'Ue non è riuscita a rendere i criminali serbi responsabili dei loro crimini commessi in Kosovo, aggiungendo che la comunità internazionale stanno silenziosamente concedendo amnistie per i “criminali che oggi ricoprono posizioni di rilievo in Serbia”. Per il presidente kosovaro, i crimini di guerra della Serbia commessi in Kosovo non dovrebbero rimanere impuniti. "Per dieci anni è stata la missione delle Nazioni Unite - Unmik a occuparsi di crimini di guerra. Nessuna sentenza è stata emessa nei confronti di coloro che sono sospettati di aver commesso crimini di guerra. La Corte penale internazionale dell’Aia non ha compiuto sforzi per provare questi crimini, Eulex (missione europea in Kosovo) ha compiuto sforzi ma non ci è riuscita. L'indirizzo per chiedere la responsabilità è chiaro, è il governo della Serbia”, ha affermato Thaci. “Coloro che hanno condotto questa violenza sistematica sono nel parlamento della Serbia e ricoprono posizioni di rilievo, ma la comunità internazionale ha deciso di rimanere in silenzio", ha aggiunto il capo di Stato sottolineando che i sopravvissuti alla violenza sessuale durante la guerra dovrebbero essere incoraggiati a parlare pubblicamente delle loro storie. "Le vittime di stupri di guerra hanno bisogno di maggiore supporto e comprensione istituzionale all'interno delle loro famiglie, comunità e società", ha concluso Thaci. (Kop)