I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo: presidente Thaci pubblica bozza di risoluzione su valle di Presevo - Il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, ha reso noto il progetto di risoluzione sulla valle di Presevo, che sarà sottoposto all'esame del Parlamento di Pristina. Secondo quanto riferito dall’emittente “Rtk”, Thaci ha invitato i parlamentari a non ignorare le richieste degli albanesi che vivono nella valle. Secondo il presidente kosovaro, “è un dovere sostenere e soddisfare le loro richieste”. La bozza di risoluzione osserva che “le richieste degli albanesi per l'unificazione e le loro sofferenze dal governo serbo” sono prese in considerazione. La risoluzione sottolinea anche che l'attuazione delle richieste degli albanesi della valle di Presevo contribuisce a creare una stabilità a lungo termine tra il Kosovo e la Serbia. (segue) (Res)