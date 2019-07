Serbia-Kosovo: Lista serba, Pristina non può chiedere mandato di cattura internazionale (3)

- Oliver Ivanovic, leader serbo kosovaro dell'iniziativa civica Libertà, democrazia e giustizia, è stato ucciso il 16 gennaio 2018 con 6 colpi di arma da fuoco davanti alla sede della propria forza politica a Mitrovica, nel nord del Kosovo. Il Kosovo ha presentato di recente una nuova candidatura per fare ingresso nell'Interpol dopo che lo scorso 20 novembre si è tenuta a Dubai l'ultima l'assemblea generale dell'organizzazione internazionale di polizia. In quell'occasione è stata esaminata la prima candidatura presentata dal Kosovo per entrare nell'organizzazione internazionale. Alla prima votazione 76 paesi hanno sostenuto l'adesione del Kosovo all'Interpol, mentre 56 paesi hanno votato contro e 22 si sono astenuti. Esito simile anche nella seconda votazione, con soli 68 paesi membri a sostenere l'ingresso di Pristina, a fronte dei 51 contrari e di 16 astenuti. (segue) (Seb)