Italia-Azerbaigian: ambasciatore Ahmadzada, riforme hanno portato risultati importanti

- Le autorità dell’Azerbaigian stanno portando avanti un importante processo di riforma economica, politica e sociale che sta portando risultati importanti in termini di esportazioni, apertura dei mercati e abbattimento delle barriere. Lo ha dichiarato l’ambasciatore del paese caucasico in Italia, Mammad Ahmadzada, durante il seminario “Azerbaigian partner strategico: Energia e diversificazione” organizzato dall’ambasciata e dalla Camera di commercio per discutere nuove opportunità ed incentivi nel quadro della cooperazione bilaterale tra Roma e Baku. “Una delle iniziative più significative in questo senso è stata senza dubbio la creazione di un certo numero di zone industriali, a cui si applica un sistema fiscale molto diverso da quello tradizionale”, ha detto l’ambasciatore, sottolineando che attività simili hanno contribuito “ad attrarre investimenti ulteriori all’interno del settore non-oil”. “Negli ultimi quindici anni la nostra economica ha attratto investimenti per più di 260 miliardi di dollari, più della metà provenienti dall’estero”, ha aggiunto Ahmadzada. (Ems)