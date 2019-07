Sicilia: Ingv su Stromboli, oggi evento esplosivo parossistico (2)

- Il personale dell'Ingv in campo - prosegue la nota - ha osservato una colonna eruttiva che si è innalzata per oltre 2 km di altezza al di sopra della area sommitale disperdendosi in direzione sud-ovest. I prodotti generati dalla sequenza esplosiva sono ricaduti lungo i fianchi del vulcano. L'analisi dei dati della rete sismica ha permesso di individuare, oltre alle esplosioni maggiori, circa 20 eventi esplosivi minori. Dopo l'esaurimento della fase parossistica, l'ampiezza del tremore vulcanico è sensibilmente diminuita. L'evoluzione dei fenomeni è seguita continuamente attraverso le reti di monitoraggio e dal personale in campo delle sezioni dell'Iigv, Osservatorio etneo di Catania, Osservatorio vesuviano di Napoli e di Palermo geochimica. (Com)